"Mi piacerebbe ancora conoscere altri campionati come la Premier League e la Liga, ma sono felice in Italia". Così Paulo Dybala, parla ai microfoni di Espn dopo la finalissima Italia-Argentina. Parlando del suo futuro dopo l'addio alla Juventus continua: "Sono abbastanza calmo, le persone con cui lavoro si stanno occupando di questo. In Italia sono molto a mio agio. Non ho ancora deciso dove andare". Tra le italiane l'Inter al momento sembra essere la favorita. In nerazzurro infatti l'attaccante ritroverebbe anche il connazionale Lautaro Martinez