Cinque anni dopo Francesco Totti avrà un erede al trono. Il numero 10 infatti sarà sulle spalle di Paulo Dybala. Una scelta che ha messo tutti d'accordo il giocatore, Totti stesso, la società (vedi marketing) e i tifosi. E' stato lo stesso Totti e proprio perché la Roma, per convincerlo, gli ha portato nei giorni scorsi una maglia numero 10 con il suo nome.



IL RETROSCENA - Tutto nasce dal primo colloqui tra il Capitano e la Joya. A Milano, qualche settimana fa, Totti gli disse: “Prendi la 10, te la dò io eh”. Paulo, imbarazzato, rispose che sarebbe partito con la 21 e poi, in caso, avrebbe cambiato: “Ma che c... dici", gli ha risposto Totti col sorriso. "E poi il 21 lo ha Matic". Dybala ha sorriso e col passare dei giorni si è convinto. Pinto gli ha già consegnato la maglia.