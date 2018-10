A La Gazzetta, Paulo Dybala ha svelato un retroscena sui tiri da fermo bianconeri: "L’anno scorso io e Mire avevamo un patto: da metà a sinistra tirava lui, da metà a destra io. Quando è arrivato Ronaldo ho scritto a Pjanic nella nostra chat: “Mire mi dispiace, mi sa che quest’anno batterai poche punizioni…”. Scherzi a parte, in campo ci gestiamo però sappiamo come funziona: dalla parte sinistra c’è Cristiano, noi ci mettiamo lì solo per la foto… Sui rigori invece la gerarchia è chiara: Ronaldo, poi io, poi Pjanic".