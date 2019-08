Grazie tifosi bianconeri per questa splendida giornata in famiglia! pic.twitter.com/aOErJwKtzM — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) August 14, 2019

Che a Villar Perosa ha dimostrato di avere un superpotere devastante: quello di farsi scivolare settimane di chiacchiere, giorni di tensione e pure un po' di, sin dal momento in cui ha messo piede sul giardino di Villar. Mai un mezzo sorriso finto: solo tanta disponibilità per chi l'ha osannato dal primo all'ultimo istante. Quindi, i due regali:Soprattutto, che ha suscitato vecchi ricordi.- E Paulo è stato l'immagine di tutta la giornata. Del tipo chesul rush finale. I supporters hanno reagito a metà tra la parabola del figliol prodigo e un sincero e classico entusiasmo da numero dieci. Si parlava di lui, nei discorsi fitti sotto un sole fortissimo. Si cercava lui, mentre la squadra scorreva ai lati della tribunetta del campo sportivo. E poi, in mezzo alla sessione improvvisata di autografi (per lui durata 20 minuti),- All'arrivo di Paratici, Dybala sembrava essersi scritto il destino da solo. Poi la puntualizzazione del diesse:sull'orizzonte bianconero, soprattutto con una così forte necessità di cedere. Staremo a vedere, come sempre.