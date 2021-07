Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sua nuova avventura sulla panchina della Juventus, Massimiliano Allegri ha già dato una nuova indicazione su come saranno gestiti i calci di punzione che i bianconeri si troveranno a calciare in campo quest'anno.



DYBALA, RONALDO O.... - "Non so cosa sia successo in questi due anni. Io cerco di sfruttare le caratteristiche dei giocatori, Ronaldo è un calciante da lontano e Dybala da vicino, poi è semplice perché uno è destro e uno sinistro. Poi se arriva un destro calciante, vedremo..."