Di allenamento, di fatica sul campo, e di attesa. Da Miami, dove sta trascorrendo le vacanze, lavora in vista della prossima stagione eIl tempo stringe, è quasi arrivata l'ora di decidere, dentro o fuori. Continuare in bianconero o sposare un nuovo progetto, provare una nuova avventura lontano da Torino. A un anno dalla scadenza del suo contratto lo scenario è doppio: legarsi ai bianconeri o e salutare (la Juve non vuole correre il rischio di perderlo gratis), al momento nessuna delle due opzioni va scartata.Una scelta che sarà dettata dai sentimenti, con Dybala che è molto legato alla Juve e ai suoi tifosi, e, i bianconeri lo scorso anno, prima che le trattative si interrompessero, erano arrivati a un massimo di 10, bonus inclusi. Cherubini, promosso a capo della squadra mercato dopo l'addio di Paratici per il Tottenham, ancora non si è fatto sentire. Lo farà di certo prima del ritiro, previsto per metà luglio.Nonostante la qualificazione alla prossima Champions e gli introiti della Uefa una cessione sarà necessaria.. Con l'addio di CR7 e il risparmio del suo ricco ingaggio salgono le quotazioni di rinnovo dell'argentino. Che lavora e aspetta una chiamata.