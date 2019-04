Dybala, ti giochi la Juve. Futuro in bilico per l'attaccante argentino: il club bianconero è pronto a valutare offerte superiori ai 100 milioni di euro. Sulle sue tracce ci sono Atletico Madrid, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain.



La Juventus può cedere pure l'ala brasiliana Douglas Costa, nel mirino di PSG, Tottenham e Manchester United per 50-60 milioni. Sempre secondo Tuttosport, i soldi incassati da queste due possibili cessioni verrebbero reinvestiti sul mercato per i giovani talenti italiani Zaniolo e Chiesa. Con la Fiorentina disposta ad accettare una contropartita tecnica fra Pjaca, Mandragora e Orsolini.



Diverso il discorso con la Roma, che non vuole perdere Zaniolo. Nonostante l'irritazione con il padre per le sue recenti dichiarazioni, il club giallorosso è al lavoro per blindarlo con un nuovo contratto. La Repubblica scrive che la trattativa è in mano a Totti, da tempo in pressing sull'ex interista, che a luglio potrà firmare fino al 2024 con un ingaggio da 2 milioni netti a stagione. Per lui la Roma ha già rifiutato due offerte da Manchester City e Juventus, che aveva messo sul piatto della bilancia 45 milioni più bonus contro la valutazione di almeno 60 fatta dai giallorossi. A caccia di altri giovani talenti italiani come il portiere Cragno (Cagliari), il difensore Mancini (Atalanta), i centrocampisti Barella (Cagliari) e Tonali (Brescia).