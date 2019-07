Secondo Sky Sport, in questi giorni Maurizio Sarri anche a parole a distanza sta provando a coccolare Paulo Dybala. Vorrebbe tenerlo nella sua Juventus, ma dovesse arrivare uno tra Chiesa o Icardi si complicherebbe il discorso attaccanti. Per questo, Dybala vorrebbe restare ma ascolterà le offerte di altri club stranieri se arrivassero. Niente è escluso, mentre dall'Inter non arrivano segnali di riapertura di uno scambio per lo stesso Icardi.