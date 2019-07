Nonostante la delusione per l'eliminazione dalla Coppa America in semifinale contro il Brasile, la situazione di Paulo Dybala in nazionale è leggermente migliorata con la gestione Scaloni. L'argentino ha parlato ai microfoni di Fox Sports del suo (non) rapporto con il ct precedente Jorge Sampaoli: "Ci avevo parlato quando era venuto a Torino prima del Mondiale, ma in Russia non abbiamo avuto nessun tipo di comunicazione. Non mi ha mai detto nulla, e dopo quell'estate non ci siamo più parlati".