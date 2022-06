Dybala ha già parlato con Inzaghi, questa l'indiscrezione lanciata dalla Gazzetta dello Sport, che spiega come l'argentino sia ormai vicinissimo all'Inter.



“Paulo Dybala vuole l’Inter. Ha scelto l’Inter. E giocherà nell’Inter. Il finale non è in discussione, la strada è già tracciata, non c’è un ostacolo davanti che possa mandare all’aria tutto e che venga ritenuto insormontabile dai protagonisti della vicenda. Tantomeno dal giocatore, appunto, che ha comunicato il suo sì al progetto sportivo e ha dato mandato al suo entourage di chiudere la questione. C’è di più, anche se qui le conferme sono... faticose: Dybala avrebbe già parlato con Simone Inzaghi del suo futuro nell’Inter e del ruolo che avrà la prossima stagione”.