Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante della Juventus, Paulo Dybala è pronto a tornare agli ordini di Maurizio Sarri con cui vuole avere un confronto diretto. La Joya, se non avrà certezze sul suo futuro, inizierà ad ascoltare offerte dall'estero per il suo futuro. Per ora non ha aperto all'Inter in uno scambio con Icardi, ma non è una pista da escludere a priori.