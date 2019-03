Ai microfoni dell'emittente bosniaca N1 durante la recente visita a Sarajevo, Luis Figo ha detto la sua sul possibile trasferimento di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter: "Sono sempre dell’idea che se hai qualità e personalità puoi giocare in un top club. L’importante è mostrarle, perché a volte hai la qualità ma quando poi devi competere ad alti livelli non riesci a giocare come dovresti. Ma se hai talento puoi stare benissimo in ogni grande club".