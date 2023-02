Nel 1995 Max Pezzali cantava "Il grande incubo", titolo del terzo album e canzone che ancora oggi cantano tutti dall'inizio alla fine. Oggi, a quasi trent'anni di distanza,. Incubo sì, perché nell'aprile 2016 l'attaccante segnò uno dei quattro gol con i quali la Roma vinse il derby che costò la panchina della Lazio a Pioli, poi sostituito da Simone Inzaghi che domani lo affronterà da avversario.- Corsi e ricorsi storici, intrecci col passato e voglia di riscatto da parte di Pioli che non se la passa tanto meglio rispetto a qualche anno fa. Quel giorno Dzeko segnò uno dei quattro gol giallorossi, il secondo: dopo El Shaarawy e prima di Florenzi e Perotti; derby a Spalletti e. E sapete quella stagione 2015-16 la Lazio di Pioli contro chi la iniziò? Nei preliminari di Champions contro il Bayer Leverkusen di Calhanoglu, altro avversario di domani.- Quest'anno Dzeko ha già segnato due gol al Milan, prima in campionato e poi in Supercoppa a Riyad; c'è da dire però che nella stagione scorsa, in quattro partite - tre da titolare - non aveva mai timbrato il cartellino contro i rossoneri.. Dal derby di Roma a quello di Milano: Edin è il grande incupo di Pioli, che sette anni dopo cerca una rivincita per invertire la rotta.