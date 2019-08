Edin Dzeko è ancora bloccato. Una situazione di stallo che dura da settimane tra l'Inter e la Roma che adesso spera di trattenerlo, un pensiero presente nella testa di Petrachi e Fienga già da diverse settimane. Perché Edin spinge per vestire nerazzurro da tempo, l'Inter conta su questo fattore e non ha intenzione di mollare. Fa parte delle strategie, chiaro. Ma la Roma prova in ogni modo a corteggiare il suo centravanti: Fonseca è entusiasta del bosniaco, di come si allena, di come è coinvolto nel suo gioco. La dirigenza sarebbe anche pronta a trattenerlo per un altro anno senza rinnovo. Insomma, la Roma prova a tenerlo con sé a meno che l'Inter non accontenti le richieste.





BRACCIO DI FERRO - La guerra di posizione continua perché la Roma ora chiede 20 milioni più bonus. Una richiesta economica elevata che dipende dalle alternative sempre più complicate (Gonzalo Higuain non dà aperture al momento, Mariano Diaz è il primo obiettivo ma è un'operazione complessa), dai giorni che passano senza chiudere col campionato che si avvicina, da Dzeko che pur volendo l'Inter sta lavorando molto bene con la Roma. L'Inter ad oggi non è arrivata a quelle cifre ed è ancora sotto i 20 milioni totali; valuta anche possibili alternative se tutto non si sbloccasse nel giro di pochi giorni, perché la fine del mercato non è lontana e il bosniaco si può prendere a costo zero dal primo gennaio. Ma Dzeko rimane la totale priorità nerazzurra per volere di Conte. Il problema rimane venirsi incontro con la Roma in una situazione delicata: l'altra strada c'è e porterebbe ad inserire Mauro Icardi nell'operazione, un desiderio giallorosso; ma dal giocatore non c'è al momento alcuna apertura e la valutazione che ne fa l'Inter è molto elevata, servirebbero almeno 40/45 milioni più Dzeko per portar via Icardi, sempre se il giocatore cambiasse idea. Mauro spera nella Juventus che ad ora non ha affondato il colpo (con quei soldi, l'Inter potrebbe proprio chiudere il discorso Edin...), la partita a scacchi di fine mercato sta per iniziare. Tutto può cambiare, Dzeko per ora resta bloccato.