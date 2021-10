L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport esalta il reparto offensivo dell'Inter.



“Miglior reparto del campionato nonostante la perdita del riferimento offensivo delle ultime due stagioni, Lukaku. Una coppia, Dzeko-Lautaro, da 11 gol in sette partite. E in generale la sensazione di una squadra che è sempre in grado di costruire situazioni pericolose per gli avversari: le due partite di Champions con Real e Shakhtar, chiuse con zero gol, sono state una collezione in serie di chance fallite. Ergo: l’Inter sa come arrivare con relativa facilità dalle parti del portiere avversario”.