Se la difesa piange, l'attacco non ride. Nella Roma di Fonseca c'è un dato desolante che riguarda il reparto offensivo. ​Dei 51 gol realizzati dai giallorossi fino a questo momento in Serie A soltanto 13 sono arrivati da Dzeko (7) e Mayoral (6). Gli stessi messi a segno dal solo Joao Pedro. L'alternanza tra i due numeri nove non ha pagato per niente come dimostra la flessione improvvisa dell'ultimo mese e mezzo. L'ultimo gol in campionato risale a 50 giorni fa. Era il 23 maggio contro lo Spezia ed esultò lo spagnolo anche perché il bosniaco era out per motivi disciplinari. Non a caso nelle ultime 7 di campionato solo Pedro ha segnato tra le punte (con l’Udinese) e ieri a Parma la Roma, ha sì effettuato 21 conclusioni, ma senza segnare, come già accaduto contro il Verona.