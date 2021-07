, che precede la partenza per il Portogallo e l'inizio della seconda fase del ritiro, in occasione del quale lo Special One affronterà pure il Porto, squadra con cui è balzato sul palcoscenico internazionale con la conquista di una Coppa Uefa e di una Champions League in due stagioni. In attesa delle imminenti novità dal mercato - Viña sarà nella Capitale nelle prossime ore e poi partirà l'ultimo assalto a Xhaka - il test di Frosinone contro la formazione ungherese ha segnato, ma soprattutto ha mostrato in grande spolvero due giocatori che si candidano ad un ruolo da grandi protagonisti nella stagione che è alle porte.al termine della partita di oggi ma anche le grandi speranze di Mourinho, che confida di costruire anche sulla loro brama di riscatto una stagione densa di soddisfazioni., è finito anche questa estate nelle cronache di mercato come possibile partente. Tuttavia,, indipendentemente dai rumors su Belotti o sul genoano Shomurodov, che sarebbero eventualmente soluzioni per integrare il reparto offensivo. "", ha chiarito il bomber di Sarajevo al termine della partita., vittima di due gravi infortuni al ginocchio che ne hanno arrestato la prepotente crescita e gli hanno fatto perdere l'occasione di esibirsi sul palcoscenico dell'Europeo con l'Italia campione di Mancini.Un obiettivo che passa inevitabilmente dal ritorno su altissimi livelli in campo e dal superamento di ogni remora legata al doppio incidente. E da una, dopo le tante - troppe- polemiche legate al gossip e alla sua vita privata,. Sul suo futuro non c'è nemmeno da discutere, perché sarà lui uno dei simboli del nuovo progetto varato dalla famiglia Friedkin e sposato in pieno da José Mourinho.