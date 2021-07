Se il sogno Icardi, rimane subordinato a intrecci di mercato ancora in divenire (che prevedono tra l'altro la partenza di Edin), non debbono quindi sorprendere i ritorni di fiamma su Azmoun (dove però il Bayer Leverkusen è in netto vantaggio) e Yaremchuk, centravanti del Gent, reduce da un buon Europeo dove ha segnato 2 gol in 5 gare. Per l'ucraino (23 reti in 43 gare nell'ultima stagione in Belgio) sembrava fatta sino a qualche giorno fa con il Benfica. Poi la brusca frenata come riporta il Messaggero.