Anche Edin Dzeko tiene in ansia la Roma. L’attaccante, costretto ad abbandonare il campo al 70′ di Roma-Napoli per un problema al flessore della coscia destra, durante il ritiro a Helsinki con la propria nazionale si è sottoposto a una risonanza magnetica, i cui risultati sono attesi in giornata, come fa sapere il sito della federazione bosniaca. .