L’affare Dzeko-Sanchez irrompe in serata anche tra i bookmaker. La trattativa tra Roma e Inter per lo scambio dei giocatori entra nella fase cruciale e per i betting analyst lo scenario è caldissimo. Repentino il cambio di rotta su Dzeko nelle quote: fino al primo pomeriggio la Juve è stata in pole position per l’attaccante bosniaco, a 3,50, con l’Inter lontana a 10 volte la posta. Dopo l’incontro tra i ds Piero Ausilio e Tiago Pinto la situazione si è ribaltata: i nerazzurri, rileva agipronews, hanno preso il largo, con l’offerta crollata a 1,65 (i bianconeri sono balzati a 10,00) e anche sul fronte Sanchez la direzione è solo una, con la Roma prima alternativa all’Inter a 2,25.