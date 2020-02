Edin Dzeko, capitano della Roma per la prima volta dopo l'addio di Florenzi e autore del 100esimo gol con la maglia giallorossa, usa toni molto forti a Sky Sport per commentare la sconfitta sul campo del Sassuolo: “Difficile da spiegare questa partita, soprattutto dopo la gara giocata contro la Lazio. Oggi nel primo tempo non siamo stati al livello della Serie A. Abbiamo perso tre punti importanti nella corsa alla Champions e ora li dobbiamo guadagnare da un’altra parte. Speriamo che questa partita non ci lasci strascichi, ora abbiamo una partita in casa che dobbiamo vincere perché ogni punto che perdiamo ci allontana dal nostro obiettivo".



Sulle mancanze della Roma: "Difficile dirlo adesso, forse manca un po’ di qualità. Partite così bisogna vincerle, la squadra è forte ma per arrivare a vincere qualcosa bisogna vincere sempre. Non si può vincere una partita e perdere quella dopo. Ci sono dei giocatori esperti, ma anche tanti giovani che devono capire che bisogna provare a fare sempre di più. Uno o due giocatori non possono far vincere la squadra, bisogna dare di più tutti”.