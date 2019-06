, una storia che molto probabilmente si concluderà con il passaggio del bosniaco all'e un addio ad una città che non ha mai fatto mistero di amare, visto che. Ma nel calcio le cose cambiano in fretta e 18 mesi a volte possono sembrare 18 anni, cosi questa volta Dzeko non dirà di no per la seconda volta ad Antonio Conte, perché se ne vuole andare soprattutto da una piazza della quale pure si era innamorato,. Roma è da sempre la capitale del calcio parlato, ma di sicuro non di quello giocato, e questo Dzeko lo ha capito a proprie spese in particolar modo nel corso di questa sua ultima travagliata stagione romanista, una stagione nella quale al netto del suo rendimento (senza dubbio al di sotto delle aspettative), ha dimostrato soprattutto un certo malessere verso l'ambiente circostante, che si è manifestato in atteggiamenti di insofferenza e nervosismo nei confronti di avversari e talvolta anche compagni, un atteggiamento che ha spiazzato quei tanti che si erano abituati all'immagine del gigante mansueto e indolente, maE così sta per consumarsi nell'indifferenza dell'estate romana una partenza che col senno di poi, potrebbe lasciare un vuoto difficile da colmare, perché in questi giorni tormentati, segnati soprattutto dal secondo addio di Totti,. Infatti i nomi che si fanno per l'attacco della, si dividono in due categorie: quella dei sogni irrealizzabili allae quella dei, un nome che con tutto il rispetto non tirerebbe su il morale di una tifoseria depressa come quella giallorossa e che avrebbe come unico e deleterio effetto quello di irritare ancor di più una piazza che già di suo è stanca, delusa ed esausta, dal brusco e repentino mutamento che sta stravolgendo l'identità della Roma., un mutamento che però potrebbe continuare con effetti ancor più disastrosi sul presente, visto che un altro addio come quello di Dzeko si tradurrebbe immediatamente in un ulteriore impoverimento della cifra tecnica della squadra giallorossa.I tifosi della Roma infatti, nonostante la stagione deludente del bosniaco,per la Roma attuale. La proprietà americana infatti nelle ultime due stagioni ha rinunciato a delle pedine che all'ombra del Cupolone erano maturate fino quasi ad arrivare alla soglia della categoria campioni fatti e finiti, salvo poi venderli un attimo prima e vederli diventare giocatori di statura mondiale altrove, mi riferisco soprattutto a, che si sono laureati campioni d'Europa, per di più con il, forse l'unica squadra europea veramente odiata dai romanisti e ancora tra le favorite in Champions e Premier League nelle quote delle scommesse sportive Per questo motivo, anche se ormai l'affare tra Inter e Roma sembra inevitabile, dalle parti di Trigoria qualcuno dovrebbe avere il coraggio di far capire a Pallotta, che per una volta forsesicuramente vantaggiosa economicamente, ma che dal punto di vista tecnico potrebbe rivelarsi un vero e proprio salto nel buio; perché se è vero chepunterà molto su un gioco moderno e spettacolare, di sicuro non potrà farlo affidandosi a delle scommesse. Dzeko quindi quasi sicuramente la prossima stagione vestirà i panni di una Beneamata che coltiva folli propositi di riscossa nei confronti dell'eterna dittatura juventina, ma alle spalle si lascerà le rovine di un sogno come quello della Roma americana, che però col passare degli anni si sta tramutando solo in una sorta di Peplum, uno di quei film che tanto colpivano l'immaginario collettivo d'oltreoceano,@Dragomironero