Neanche il tempo di presentarsi che Edin Dzeko è già andato in gol. Nell'amichevole contro la Dinamo Kiev l'attaccante bosniaco ha segnato la prima rete con la magli dell'Inter. Nel post partita l'ex romanista ha parlato così: "MI sono confrontato con Inzaghi, abbiamo scherzato insieme. Mi ha detto che finalmente non gioco contro la sua squadra. Ci siamo sfidati tante volte da avversari, ma ora sono contento di lavorare con lui perché alla Lazio ha dimostrato di saper fare cose importanti. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi".