Il centrocampista svizzero Blerim Dzemaili, passato nello scorso mercato di gennaio dal Bologna al club cinese dello Shenzhen, ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Sono andato via per due motivi. L'esperienza cinese mi affascinava, quando Donadoni mi ha chiamato per domandarmi se ero interessato, gli ho risposto subito sì. Forse neanche il mister si attendeva questo mio decisionismo. Poi il fatto che il Bologna non mi avesse ancora proposto il rinnovo del contratto. Ho capito che la società aveva fatto legittimamente altre scelte e ne ho preso atto con grande serenità".



"Ho parlato a lungo con Mihajlovic, gli ho evidenziato quella che poteva essere una mia scelta e Sinisa mi ha detto di fare quello che mi sentivo. Di sicuro Mihajlovic e tutto la staff non mi avrebbe mai messo alla porta, con i rapporti meravigliosi che c’erano tra noi. Ma io dovevo guardare anche al mio futuro. Se il Bologna mi avesse proposto il rinnovo, sarei stato più combattuto e ci avrei pensato qualche giorno di più. Ma chissà, avrei anche potuto ugualmente scegliere di giocare nella squadra di Donadoni, nonostante la stima e l’affetto infiniti che ho nei confronti di Sinisa".