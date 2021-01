Blerim Dzemaili, ex centrocampista di Napoli e Bologna, ha parlato a Sky Sport della mediana dell'Inter: "I nerazzurri hanno un organico molto più ampio, possono cambiare tanti giocatori in ogni ruolo, e in un anno speciale come questo può fare la differenza. Conte ha a disposizione un centrocampo incredibilie che negli anni passati solo la Juve poteva permettersi: Vidal ha ritrovato la condizione migliore, Barella è imprescindibile, mentre Brozovic è insostitubile. Io spero nel Milan perché sono tifoso dei rossoneri sin da quando ero bambino. Può vincere il titolo, a maggior ragione ora che ha preso Mandzukic, uno abituato a vincere".