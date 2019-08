Blerim Dzemaili, centrocampista del Bologna e della Nazionale svizzera, ha parlato ai microfoni di Sky Sport della possibilità che Romelu Lukaku vesta la maglia della Juventus a partire da questa rovente estate di mercato. Queste le sue parole: "Se Lukaku va alla Juvenus, si inizia a giocare per il secondo posto. In Serie A stanno arrivando grandi giocatori, questo è un bene". I bianconeri, in questo senso, sono in attesa della decisione di Paulo Dybala, per chiudere lo scambio con il Manchester United.