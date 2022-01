"Il long Covid è un problema serio per gli atleti professionisti. La guarigione che sembra piena è lenta e parziale". Così il professor Roberto Burioni commenta i risultati di una recente ricerca condotta da tre economisti, Kai Fischer e W. Benedikt Schmal della Heinrich Heine University e J. James Reade dell’Università di Reading e rilanciata da The Economist. Con il termine “long Covid” si intende il protrarsi per settimane, a volte mesi, di sintomi dopo il superamento della fase acuta della malattia."Per i calciatori d’élite, gli effetti del Covid-19 si protraggono per mesi. Molto tempo dopo l’infezione, i giocatori giocano meno minuti e completano meno passaggi", è il titolo utilizzato da The Economist a corredo della ricerca. All’interno viene citato anche il giocatore della Juventus Paulo Dybala:, raccontava l’argentino nel marzo del 2020. Gli autori "hanno rilevato una riduzione del 9% nei minuti giocati. I passaggi completati sono scesi del 6% e non sono tornati alla normalità per mesi". In particolare, come riporta Calcio e Finanza un grafico mostra che i, mentre gli effetti sul numero di passaggi completati sono visibili fino a quattro mesi dopo la guarigione. ​+Nelle 10 settimane successive all’infezione, inoltre, si è verificato un calo medio del punteggio di 0,14.– scrive il settimanale inglese –suggerendo che i giocatori dovrebbero forse recuperare con più settimane di riposo dopo essersi contagiati.