Buone notizie in arrivo dal campo per la Juventus, il giorno dopo il pari interno contro il Napoli e in vista della delicata sfida di domenica contro la Roma. Come riferisce il club bianconero con una nota ufficiale, il capitano Giorgio Chiellini si è negativizzato dal Covid-19. Ecco quanto recita il comunicato della società: "Giorgio Chiellini ha effettuato il controllo con test diagnostico (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domani al JTC".



Chiellini era risultato positivo ad un tampone lo scorso 1° gennaio e ha ovviamente saltato il primo appuntamento di campionato del 2022. Ora proverà ad ottenere il via libera per tornare a disposizione di Allegri in tempo utile per il match contro la Roma o, al più tardi, per la partita contro l'Udinese.