"Mi ricorda molto Andres Iniesta. E' una meraviglia. Come talento, non vedo ora nel mondo un giocatore come lui". Così Xavi, allenatore del Barcellona ed ex compagno di squadra di Iniesta, parla del giovane Pedri, autore ieri di un grande partita contro l'Athletic Bilbao. Per il Barça, probabilmente si tratta di un problema di mercato risolto per anni in quel ruolo.