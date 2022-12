Ultima azione della partita dopo i dieci minuti di recupero assegnati dall'arbitro di Olanda-Argentina, c'è da battere una punizione da posizione invitante: se ne incarica l'atalantino Koopmeiners, che davanti a sé ha una folta barriera a protezione della porta di Emiliano Martinez.



GIOCATA - Invece che cercare la porta de troppo vicino, il centrocampista passa rasoterra a Weighorst, che controlla a seguire in area e sorprende tutti segnando il gol del pareggio e portando la gara ai supplementari. L'Olanda non passa in semifinale, tradita dai rigoristi, ma il gesto tecnico di Koopmeiners e Weighorst rimarrà nella cineteca dei Mondiali.