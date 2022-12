Il ct dell'Olanda Louis Van Gaal ha commentato così la sconfitta ai rigori nei quarti di finale di Qatar 2022 contro l'Argentina. "I giocatori a fine partita si sono detti qualcosa in cerchio ma non sono riuscito a capire cosa. Ci siamo trovati sotto per 2-0 per via di un rigore che ai miei occhi è dubbio. Poi l'abbiamo pareggiata ma ci siamo incasinati i rigori... Ho sempre detto che quelli, però, non puoi simularli o prevederli. Il fallo di Dumfries su Acuna voglio rivederlo. Non mi è piaciuto l'arbitraggio, anche se non abbiamo perso a causa sua. Abbiamo giocato bene, purtroppo per me è il secondo Mondiale in cui vengo eliminato ai rigori dopo Brasile 2014".