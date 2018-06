Dai media russi arriva un nuovo possibile obiettivo per la Juventus. Come riportato dal portale Gazeta.ru, infatti, la formazione bianconera avrebbe messo gli occhi su, centrocampista classe 1996 del CSKA Mosca. Il club russo chiede almeno 20 milioni di euro per privarsi del calciatore su cui c’è anche il Chelsea. La Juventus ovviamente vuole provare a chiudere prima del Mondiale, per evitare che il costo del cartellino possa lievitare ancora.