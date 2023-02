Ossa nasali fratturate, questo l'esito della radiografia cui è stato sottoposto Amrabat nella giornata di ieri e che lo costringerà a lavorare a parte nella sessione di allenamento di oggi in attesa che venga confezionata una mascherina protettiva. Non un inedito per la Fiorentina, che in squadra ha già un calciatore 'mascherato' per il medesimo motivo: Jack Bonaventura.



CORIACEO - Nonostante la botta tremenda presa da Sanabria, scrive il Corriere dello Sport, Amrabat vuole esserci a tutti i costi nel match contro il Bologna di domenica alle 18:00. Da capire se riuscirà a partire dal primo minuto o se subentrerà a gara in corso. In ogni caso, il centrocampista è abile e arruolabile per il derby dell'Appennino.