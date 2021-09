La Juve si è già messa in moto per puntare a un altro grande centravanti con Dusan Vlahovic in cima alla lista dei desideri accessibili in questo momento, il prolungamento di Dybala in un modo o nell'altro dovrebbe comunque arrivare, dietro Morata c'è pure un Moise Kean che scalpita e ha già il posto prenotato almeno per la prossima stagione. Vien da sé che quello che oggi è il centravanti titolare della Juve sia anche quello più in bilico per il futuro. Mamagari rivedibile al ribasso considerando come sia da tempo fuori progetto per l'Atletico Madrid,Dopo la sosta lo sta facendo. A Napoli è stato tra i migliori al di là del gol e della sconfitta, in Champions si è confermato in forma crescente e ha trascinato la Juve al successo. D'altronde è questa la competizione in cui si è spesso esaltato in bianconero, con 14 gol in 29 presenze. Se Dybala è libero di andare dove lo porta il genio, Morata è chiamato a imperversare su tutto il fronte d'attacco per creare spazi ai compagni e puntare la profondità appena possibile: il suo pane. Così può essere decisivo, così può fare quello che per un motivo o per l'altro non è mai riuscito a fare: essere considerato un titolare fisso. Germogli di maturità già la passata stagione, buon gregario di Ronaldo, meglio quando giocava al suo posto.