Niente bomber e poca qualità: Euro 2024 delude, l'evoluzione del tiki taka è uno scempio

22 minuti fa



Le abbiamo viste tutte. Un po' perché è il nostro lavoro. Ma soprattutto perché ci piace. E vivaddio abbiamo avuto la fortuna di farla diventare una professione. Ma anche quando non era un lavoro, da bambini, eravamo qui. Le estati dell'Europeo. Le estati dei Mondiali (un po' più rare adesso, purtroppo, per gli italiani nati dopo il 2010). Il cappello introduttivo per 'darci un tono' serve perché è a sostegno di una tesi. E questa vi vuole dire che è stata la fase a gironi di un Europeo qualitativamente più scadente di sempre.