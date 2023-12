Con lanel cuore: l'ex presidente blucerchiato Enrico, figlio dell'indimenticabile Paolo, segue ancora con grande passione ed entusiasmo le vicende del club genovese. Lo dimostrano anche le sue dichiarazioni, rilasciate a Frequenze Blucerchiate su Radio Music For Peace, in cui Mantovani si lascia andare tra ricordi del passato e analisi del presente: "Tre vittorie consecutive, quattro nelle ultime cinque, visto l’inizio che c’era stato, non possono che portare entusiasmo. Quello che dicevo, quando le cose andavano male, è che era importante non dimenticare" attacca l'ex numero uno doriano.Mantovani ha poi ripercorso la stagione '99-'2000: "È stato un tormento alla fine, non ci è successo spesso perdere sette partite e precipitare dal primo posto al settimo.Un vero peccato, questo sicuro. A Bergamo con quel pallone perso da Flachi, ma non è sicuramente colpa sua se poi si sono perse sette partite. Qualcosa poi si è rotto, questo è sicuro. Avrei anche tutta una serie di aneddoti di quella stagione che poi sono diventati divertenti che sembravano drammatici all’epoca.L’idea era che Flachi dovesse giocare di più. Avevamo Palmieri a mezzo servizio. Ventura non era convinto, penso che avesse una paura fisica di Palmieri. Forse con Francesco sono fazioso per il grande affetto che nutro in lui».In merito allo spostamento della sede a Bogliasco, Mantovani non ha dubbi: "Ha sicuramente un senso unire il fatto che una società abbia tutto insieme.Per primo ho spostato la sede da Via XX a Piazza Campetto. Ho ospitato alcuni procuratori di calciatori che quando entravano nella sede a Campetto non si aspettavano un posto del genere come sede. Queste cose le abbiamo dappertutto a Genova, che non è normale ma per chi viene da fuori. Bogliasco è tutto diverso. Poi Garrone l’ha nuovamente spostata a Corte Lambruschini.. Alcune scelte vengono fatte e la proprietà va seguita. Il tempo ci dirà di più, ma per il momento mi sembra che stiano lavorando molto bene".Chiusura sull'attuale presidente Marco Lanna: "Penso che la dirigenza debba circondarsi di persone con i quali loro sono in grado di, anche se sono fazioso perché a Marco voglio veramente bene. In un momento di difficoltà è stato un punto importante. Parlo da tifoso. MaDevono circondarsi di loro persone fidate, se no ci sono delle forzature. Ma questo non esclude che ci sia spazio per Marco all’interno della nuova dirigenza".