Si è spenta questa mattina a Torino Marella Agnelli, moglie e vedova dell'ex presidente della Juventus, dell'Avvocato, Gianni Agnelli. Aveva 92 anni ed era malata da tempo, ma le sue condizioni di salute si sono aggravate in questi ultimi giorni.



Marella conobbe l'Avvocato nel 1953 a Roma. Si sposarono l’anno dopo in una chiesetta nel castello di Osthofen nei pressi di Strasburgo dove il padre di lei era segretario del Consiglio generale d’Europa. ​



Con l’Avvocato, ricorda Repubblica, condivide la passione per l’arte moderna e si ricordano le sue celebri rassegne, realizzate a Torino con il critico Luigi Carluccio. L’altra sua passione sono i giardini ai quali si dedica, non solo pubblicando libri, in prima persona. La residenza di Villar Perosa (celebre per l'amichevole interna che la Juventus gioca ogni anno a inizio stagione con la PrimaverA) è la testimonianza diretta di questa passione.