Ci ha lasciato Pietro Anastasi, un campione indimenticabile, uno dei simboli del calcio bianconero degli anni ‘70. Il cordoglio della Juventushttps://t.co/2NeHURxUrn pic.twitter.com/wityKwgnLY — JuventusFC (@juventusfc) January 17, 2020

. L'ex attaccante di Juventus e Inter è. ​Aveva scoperto di avere un tumore poco più di un anno fa., 'Pietruzzu' disputò 8 stagioni in bianconero vincendoe una Coppa Italia consu 258 presenze in Serie A.La Juventus lo ingaggiò dal Varese per poi venderlo all'Inter in cambio di Boninsegna. Dopo due anni in nerazzurro passò all'Ascoli prima di chiudere la carriera in Svizzera al Lugano.