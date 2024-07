E' morto Comunardo Niccolai, campione del Cagliari dello Scudetto e 're degli autogol'

La Nuova Sardegna

Il calcio è in lutto e piange, ex stopper protagonista dello storicodelnella stagione 1969/70 e passato alla storia anche come il "re degli autogol".Niccolai è morto all'età di 77 anni, fatale per l'ex calciatore e allenatore toscano un malore mentre si trovava in ospedale a Pistoia.- Chiamato così dal padre, portiere del Livorno convinto antifascista, in riferimento alla Comune di Parigi (governo di ispirazione socialista che si instaurò nella capitale francese nel 1971), Comunardo Niccolai (foto La Nuova Sardegna) passò alla storia come "". Non per il numero, 6 e quindi 2 in meno di Ferri e Baresi, ma per la spettacolarità delle reti., partita finita 2-2 e aperta proprio da una sua deviazione di testa ad anticipare Albertosi.

Stopper Campione d'Italia con i sardi, Niccolai collezionò anche tre presenze con l'Italia di cui una ai Mondiali di Messico 1970, conclusi con l'argento.- Il Cagliari ha affidato ai social il ricordo di Comunardo Niccolai: "Tutto il Cagliari Calcio piange la scomparsa di Comunardo Niccolai, indimenticabile protagonista dello scudetto del 1970.Niccolai lascia il ricordo di un grande sportivo, un uomo educato, gentile, rispettoso, cordiale, che sapeva farsi voler bene.Ciao, Comunardo".