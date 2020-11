Gigi Proietti (foto Ansa) non ce l'ha fatta. Se n'è andato nella notte, nel giorno in cui avrebbe compiuto 80 anni, il celeberrimo attore romano. A stroncarlo i seri problemi cardiaci che lo avevano costretto al ricovero in una clinica della Capitale e che nelle scorse ore avevano portato a un aggravamento decisivo delle sue condizioni.



Ci lascia uno dei personaggi più conosciuti e amati della cultura italiana: artista poliedrico, strepitoso attore di teatro e regista, doppiatore, oltre ad interprete di alcuni personaggi entrati di diritto nella storia della commedia all'italiana, come il Mandrake di "Febbre da cavallo".