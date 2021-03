E' morto, all'ospedale di Cesena, Raoul Casadei, musicista noto per essere il 're del liscio'. Casadei aveva 83 anni ed era ricoverato dal 2 marzo all'ospedale Bufalini di Cesena. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è morto in mattinata.



Il re del liscio non ce l’ha fatta vincere la sua battaglia contro il Covid. Dal 2 marzo scorso era ricoverato all'ospedale Bufalini di Cesena dopo aver contratto il coronavirus. Oltre a lui, anche gli altri famigliari della «dinastia» romagnola erano stati contagiati. Le sue condizioni si sono progressivamente aggravate ed è deceduto in mattinata. Raoul viveva con la moglie Pina e i figli al “recinto” di Villamarina di Cesenatico insieme ai figli Carolina e ai nipoti.