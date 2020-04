Il mondo della cultura perde Luis Sepulveda, uno degli scrittori più importanti del mondo contemporaneo. L'autore cileno aveva 70 anni e aveva contratto il coronavirus, insieme alla moglie, in Portogallo al termine di un festival letterario.



Scappato dal suo Paese natale a causa della dura repressione del regime Pinochet e rifugiato in Spagna nella regione delle Asturie, ha alternato alla carriera di grande scrittore - raggiungendo la popolarità a livello internazionale col celebre "La gabbianella e il gatto" - a quella di impegnato attivista per i diritti civili.



Aveva accusato i primi sintomi da coronavirus lo scorso 25 febbraio, prima del ricovero in ospedale pochi giorni dopo a Gijon e il successivo trasferimento a Oviedo. A metà marzo, la moglie, la poetessa Carmen Yanez (da due settimane negativa al test), aveva smentito la notizia che Luis Sepulveda fosse finito in coma.