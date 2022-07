A 98 anni si è spento Eugenio Scalfari. Considerato uno dei giornalisti italiani più importanti di sempre, è stato il fondatore de L'Espresso e de La Repubblica.



PREDESTINATO - Nato a Civitavecchia il 6 aprile del 1924, Scalfari aveva iniziato la carriera da giornalista e scrittore da quando era studente, continuando a scrivere anche dopo i novant'anni. Sotto la sua direzione La Repubblica è arrivata ai vertici del giornalismo facendolo diventare il quotidiano più venduto in Italia.



LA SVOLTA - Iniziò la carriera da giornalista collaborando con Il Mondo e L'Europeo. La svolta arriva durante la direzione de L'Espresso, prima di prendere il timone de La Repubblica lasciandola poi nel 1996, rimanendo però direttore onorario ed editorialista.



IN POLITICA - Ha avuto anche una parentesi in politica diventando uno dei fondatori del Partito radicale, ricoprendo la carica di vicesegretario nazionale dal 1958 al 1963 e poi come Deputato per il Partito socialista italiano dal 1968 al 1972.