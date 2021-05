Un altro lutto scuote oggi il mondo del calcio perché è scomparso all'età di 82 anni la storica bandiera di Inter e Nazionale,. La "roccia" questo il suo soprannome coniato da Armando Picchi, compagno di mille battaglie in nerazzurro e in Azzurro ha accusato un malore negli ultimi giorni e nella notte non ce l'ha fatta.In carriera ha giocato come libero, come terzino, ma soprattutto come stopper per le enormi abilità in marcatura che mettevano in crisi tutti gli attaccanti avversari che, puntualmente, venivano da lui presi in consegna. In carriera ha vinto tanto, a partire dallo scudetto vinto con la Juventus nel 61 prima dil'Italia alzò al cielo il trofeo nelle due finali contro la Jugoslavia a Roma. Burgnich fu anche fra i protagonisti delperso in finale contro il Brasile di cui è celebra la foto in cui Pelé vola in cielo dove Burgnich non riuscì ad arrivare al punto che più volte dichiarò: "È fatto di carne ed ossa come tutti gli altri, mi dicevo prima di quella partita. Sbagliavo”. Ma di quel mondiale passò alla storia la famosissima semifinalein cui realizzò il gol del momentaneo 2-2. Appese le scarpette al chiodo intraprese la carriera di allenatore senza grossi successi salvo poi diventare uno degli osservatori sparsi per l'Italia per la sua Inter