Il suo vero nome è Natalya Krasavina ma per tutti ormai su instagram è diventata famosa come NataLee. L'agente 007 di numerosi marchi di intimo e costumi è stata nominata anche come DJ più sexy del mondo. Coi Mondiali di Russia 2018 la sua popolarità è stata in costante ascesa e nonostante oggi non sia Natale, ma l'ultimo dell'anno, i suoi scatti e le sue foto sono come fuochi d'artificio. Che botti a capodanno!