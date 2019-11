Dalle parti di Dortmund si stanno già da tempo sfregando le mani: sanno di avere in casa una miniera d'oro che risponde al nome di Jadon Sancho. Sanno anche che in estate potrebbe scatenarsi un'asta per lui con le squadre inglesi disposte a fare follie per lui, soprattutto il Manchester City e il Liverpool di Klopp. Sarà anche presto per parlarne ora, ma un pensierino al prezzo il Borussia Dortmund lo sta già facendo: secondo la Bild, i gialloneri fissano la base d'asta a 140 milioni di euro.