C'è poco da fare: che si tratti di Liga, Champions League o Mondiale, non si può sfuggire in nessun modo all'eterno confronto tra Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Il Mondiale di Russia è iniziato immediatamente nel segno del Pallone d'Oro, autore di una tripletta da urlo all'esordio contro la Spagna, l'ennesima prestazione da record di un giocatore che sembra non conoscere limiti. Alla Pulce il compito di replicare nell'attesissimo battesimo del fuoco contro l'Islanda, ma a creare ulteriore dibattito oggi è l'eco della bizzarra esultanza di CR7 dopo la prima rete alle Furie Rosse.



Quel gesto con la mano all'altezza del mento, a mimare una barba, è stato interpretato come una sorta di guanto di sfida al rivale argentino, che qualche settimana fa aveva posato sui social con una capra; in inglese, capra si traduce con la parola GOAT, divenuto un acronimo per la frase "Greatest of all time". Un'occasione a porta vuota per un fuoriclasse anche del marketing come Ronaldo, che ha immediatamente risposto da par suo. E' sempre Cristiano vs Leo, con in mezzo una capra.