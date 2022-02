Sarà di nuovo Milan contro Inter, Inter contro Milan. Dopo le due sfide in campionato, l’ultima delle quali ha consentito ai rossoneri di tenere aperto il campionato, i quarti di finale di Coppa Italia vinti dalle squadre di Inzaghi e Pioli hanno consegnato al calendario altre due stracittadine, andata e ritorno del penultimo atto della coppa nazionale.



UN MESE E MEZZO DI DISTANZA – Le due partite, prima in casa dell’Inter e poi del Milan, si giocheranno nella prima settimana di marzo e nella penultima di aprile, in date (indicative e suscettibili di leggere variazioni in base allo sviluppo dei calendari nazionali e internazionali) mercoledì 2/03 e mercoledì 20/04. Il ritorno in casa, ricordiamo, è appannaggio della squadra con numero di inserimento più basso nel tabellone iniziale, in questo caso il Milan. Un’occasione di rivincita per i nerazzurri che in stagione non hanno ancora battuto i cugini, l’opportunità di ribadire il concetto per i rossoneri. Non solo il campionato, anche la Coppa parla molto meneghino.