A Napoli non si festeggia, a Salerno sì. Sia per il punto salvezza, ma soprattutto per aver costretto i rivali regionali a non poter festeggiare il terzo scudetto al Maradona: in città in scena caroselli e cori, con bandiere sventolate dalle automobili in corteo, mentre nel centro storico dopo il triplice fischio finale di Napoli-Salernitana 1-1 sono stati fatti esplodere anche fuochi d'artificio.



'E' STATA LA MANO DI DIA' - Merito di Boulaye Dia. che ha infiammato Salerno. Lo slogan più gettonato: "È stata la mano di Dia", riprendendo il noto film del regista napoletano Paolo Sorrentino.