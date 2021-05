Sei gol segnati nelle ultime otto presenze in Serie A. Basterebbero i numeri per capire che Gianluca Scamacca è tornato. Si è ripreso, dopo qualche mese in cui ha giocato poco e segnato ancora meno, proprio a cavallo di quelle settimane in cui il suo nome era uno dei più chiacchierati sul mercato. Juventus, Milan, Sassuolo, senza parlare poi del Parma: tutte possibili destinazione per il gigante classe '99. Che, alla fine, è invece rimasto al Genoa.



IL PREZZO - I rossoblù, infatti, non hanno accettati di privarsi con sei mesi di anticipo del loro attaccante, a cui avrebbero rinunciato solo dietro il pagamento di un indennizzo. Un'opzione che non si è verificata, anche per via della richiesta del Sassuolo, club proprietario del cartellino di Scamacca: almeno 25 milioni di euro, per una cessione immediata. Niente prestiti, niente diritti di riscatto.



LE SCELTE DELLE BIG - Condizioni che non hanno convinto Juventus e Milan, due dei club che apprezzano maggiormente le qualità di Gianluca. E che sanno già come la valutazione dell'ad Carnevali sia nel frattempo salita, fino a toccare i 40 milioni. Una cifra molto alta, per un calciatore però ancora giovane e con ampi margini di miglioramento. A oggi le due big hanno altri piani per l'estate e non considerano un investimento del genere per Scamacca. Che, intanto, continua però a segnare. Per dimostrare a tutti che è davvero tornato.